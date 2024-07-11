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Еще один участок проспекта Кирова в Самаре приводят в порядок

11 июля 2024 18:51
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Участок, который обновят в текущем дорожно-строительном сезоне, расположен в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.

Участок, который обновят в текущем дорожно-строительном сезоне, расположен в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.

Работы начались в начале минувшей недели. Было отфрезеровано старое покрытие, люки смотровых колодцев специалисты привели в порядок, подняли на проектную высоту. Более 12 тысяч кв. м проезжей части подготовили к укладке высокопрочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси последнего поколения.

В результате розлива на поверхности создается водонепроницаемый слой, который также повышает износостойкость дорожного полотна.

Подрядчик также заверяет, что с продольным уклоном дороги сейчас все в порядке, водоотвод будет обеспечен в полной мере.

Сложностей в процессе ремонта добавляют несколько нюансов. В частности, по проспекту Кирова довольно интенсивное движение, в том числе общественного транспорта. Имеется контактная сеть для движения троллейбусов. Поэтому рабочие всегда оставляют свободные полосы для проезда, а самые трудоемкие технологические операции, в том числе укладку, начинают ближе к полуночи, когда трафик снижается, и троллейбусы уже не ходят.

За преображением участка наблюдают и общественники, которые находятся во взаимодействии с подрядчиком.

В ходе работ охватят и въезды к внутриквартальным территориям. Новое асфальтобетонное полотно будет уложено в местах наибольшего разрушения.

При условии благоприятной погоды со всеми задачами на объекте подрядная организация намерена справиться в начале следующей недели.

 

Фото:   администрация Самары

 

 

Теги: БДД Самара

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