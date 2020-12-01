В Тольятти старший мастер ПАО, где от ожогов погибли два человека, обвиняется в нарушении требований охраны труда

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Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении старшего мастера ПАО «Тольяттиазот», обвиняемого по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

12 апреля 2020 года, в ходе выполнения ремонтных работ по покраске и оклейке резинового полотна в незаземленной емкости, произошло воспламенение воздушно-топливной смеси, образовавшейся во внутреннем объеме цистерны от статического заряда электричества. В результате происшествия, двое рабочих получили ожоги тела и скончались в больнице от полученных повреждений.

По версии следствия, воспламенение произошло в связи с тем, что обвиняемый легкомысленно отнесся к выполнению своих должностных обязанностей, проигнорировал требования охраны труда, не осуществил контроль наличия заземления гуммируемой емкости и не организовал непрерывный контроль состояния воздушной среды при проведении работ.

Уголовное дело направлено в федеральный суд Комсомольского района города Тольятти для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области