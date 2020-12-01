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Уже в текущем году начнётся строительство двух новых корпусов крупнейших ковид-госпиталей региона

1 декабря 2020 18:57
90
Корпуса будут строиться на территории областной больницы имени Середавина и 5 горбольницы Тольятти. 

Уже в текущем 2020 году начнётся строительство двух новых корпусов крупнейших ковид-госпиталей региона.

Об этом объявил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании рабочей группы по начислению выплат медработникам. 

Корпуса будут строиться на территории областной больницы имени Середавина и 5 горбольницы Тольятти. 

Глава региона подчеркнул, что это стало возможным благодаря поддержке федерального бюджета. За счёт того, что регион получил компенсацию части выпадающих доходов бюджета, появилась возможность направить дополнительные средства на решение важнейшей задачи - обеспечение эффективного лечения пациентов с ковид.

Оба корпуса строятся как приёмно-диагностические отделения с провизорными койками. Каждый корпус рассчитан на 70 коек. Здесь поступающим пациентам будут проводиться первичные обследования и осмотры для последующей отправки в стационар, передает пресс-служба облправительства.

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Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
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Новости Тольятти
1 декабря 2020  15:35
Установка оборудования на 27 перекрестках велась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
Резидент технопарка «Жигулевская долина» установил систему безопасности дорожного движения в Хабаровске
Установка оборудования на 27 перекрестках велась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Новости Тольятти
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1 декабря 2020  12:47
В Тольятти проходит международный фестиваль Театральный круг»
В Тольятти проходит международный фестиваль «Театральный круг», инициированный драматическим театром «Колесо».
Он инициирован драматическим театром «Колесо». Новости Тольятти
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30 ноября 2020  14:46
30 ноября в «Жигулевской долине» состоялась дистанционная презентация и обсуждение проекта «Благотворительная экосистема».
Благотворительная экосистема «Жигулевской долины» объединит горожан и резидентов высокотехнологичных территорий Тольятти
30 ноября в «Жигулевской долине» состоялась дистанционная презентация и обсуждение проекта «Благотворительная экосистема». Новости Тольятти
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