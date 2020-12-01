Уже в текущем году начнётся строительство двух новых корпусов крупнейших ковид-госпиталей региона

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Уже в текущем 2020 году начнётся строительство двух новых корпусов крупнейших ковид-госпиталей региона.

Об этом объявил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании рабочей группы по начислению выплат медработникам.

Корпуса будут строиться на территории областной больницы имени Середавина и 5 горбольницы Тольятти.

Глава региона подчеркнул, что это стало возможным благодаря поддержке федерального бюджета. За счёт того, что регион получил компенсацию части выпадающих доходов бюджета, появилась возможность направить дополнительные средства на решение важнейшей задачи - обеспечение эффективного лечения пациентов с ковид.

Оба корпуса строятся как приёмно-диагностические отделения с провизорными койками. Каждый корпус рассчитан на 70 коек. Здесь поступающим пациентам будут проводиться первичные обследования и осмотры для последующей отправки в стационар, передает пресс-служба облправительства.