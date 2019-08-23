В ИК-5 состоялся футбольный турнир памяти Владимира Кейлина

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А в исправительной колонии №5 в товарищеском поединке сошлись команды «Нефтяник» из города Отрадный, ветеранов ФК «Крылья советов», сотрудников УИС и осужденных.Для ИК-5 подобные спортивные состязания стали уже традиционными. На протяжении последних лет на футбольном корте колонии побывала не одна именитая команда города и области. И этот год не стал исключением.В мероприятии принял участие заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Игорь Третьяков. Почетным гостем стал ветеран клуба «Крылья Советов», мастер спорта ССССР Валерьян Панфилов. Он же выступил в роли главного судьи соревнований.Турнир проходил в несколько этапов. Каждая команда старалась показать свое мастерство и профессионализм. Спортивная встреча получилась интересной и захватывающей.В ходе напряженной и упорной борьбы на зеленом поле победу одержала команда осужденных.Серебро досталось команде «Нефтяник». А бронзу унесла команда сотрудников уголовно-исполнительной системы.По итогам соревнований организаторы вручили победителям кубок и почетные грамоты, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области