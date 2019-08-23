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В ИК-5 состоялся футбольный турнир памяти Владимира Кейлина

23 августа 2019 19:00
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В товарищеском поединке сошлись команды «Нефтяник» из города Отрадный, ветеранов ФК «Крылья советов», сотрудников УИС и осужденных.
В рамках Дня Государственного флага Российской Федерации в исправительных учреждениях были организованы различные досуговые мероприятия с участием сотрудников и осужденных.

А в исправительной колонии №5 в товарищеском поединке сошлись команды «Нефтяник» из города Отрадный, ветеранов ФК «Крылья советов», сотрудников УИС и осужденных.

Для ИК-5 подобные спортивные состязания стали уже традиционными. На протяжении последних лет на футбольном корте колонии побывала не одна именитая команда города и области. И этот год не стал исключением.

В мероприятии принял участие заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Игорь Третьяков. Почетным гостем стал ветеран клуба «Крылья Советов», мастер спорта ССССР Валерьян Панфилов. Он же выступил в роли главного судьи соревнований.

Турнир проходил в несколько этапов. Каждая команда старалась показать свое мастерство и профессионализм. Спортивная встреча получилась интересной и захватывающей.

В ходе напряженной и упорной борьбы на зеленом поле победу одержала команда осужденных.

Серебро досталось команде «Нефтяник». А бронзу унесла команда сотрудников уголовно-исполнительной системы.

По итогам соревнований организаторы вручили победителям кубок и почетные грамоты, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.



Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области 
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