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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре перевернулась грузовая Газель с хлебом

18 января 2020 13:15
102
В Самаре перевернулась грузовая Газель с хлебом
Она заблокировала Московское шоссе.

Сегодня, 18 января около восьми утра недалеко от Телецентра перевернулась грузовая Газель. Фото дорожно-транспортного происшествия прислали в редакцию очевидцы. Как удалось выяснить, грузовой автомобиль перевозил хлебобулочные изделия. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, водитель Газели не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. На место сразу же выехали сотрудники ДПС, которые обеспечивали бесперебойное движение на Московском шоссе, так как перевернувшаяся машина блокировала сразу две полосы движения. К счастью, водитель в авария не пострадал. Довольно быстро автомобиль поставили на колеса и он продолжил движение, пишет ПроГородСамара.
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Комментарии


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