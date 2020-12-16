Правительство СО готово выделить дополнительное финансирование на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы 

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В среду, 16 декабря, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

В режиме видеоконференции в нем приняли участие руководители министерств и ведомств региона, президент Ассоциации «Союз работодателей» Самарской области» Алексей Гусев, председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников.

В ходе заседания главы областных министерств рассмотрели вопросы реализации государственной социальной политики в отношении отдельных работников бюджетной сферы.

Участникам заседания была представлена информация о динамике заработной платы бюджетников: педагогических работников – в школах, учреждениях среднего специального профессионального образования, педагогов дополнительного и дошкольного образования, врачей и медицинского персонала, сотрудников организаций социального обслуживания, работников сферы культуры. Министр образования и науки региона сообщил, что в текущем году учителя продолжали получать все предусмотренные выплаты. В целом, как отметили участники заседания, уровень заработной платы работников бюджетной сферы в регионе повысился и соответствует целевым показателям на 2020 год. По решению областного Правительства, к концу года отдельные категории работников культуры и образования получат дополнительные выплаты.

Подробно обсудили участники совещания тему обеспечения жителей региона, занятых на производстве и в бюджетной сфере, путевками на санаторно-курортное лечение. Заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский рассказал об организации санаторно-курортного лечения работников бюджетной сферы за счет средств областного бюджета. В этом году путевки на лечение получить должны были 1005 человек. Но в связи с закрытием санаториев из-за пандемии COVID-19 373 человека не успели получить отдых и лечение по льготным путевкам.

Председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников предложил увеличить в бюджете региона средства на отдых работников. Виктор Кудряшов также отметил, что в настоящее время считает объем средств, выделяемых на эту меру поддержки, недостаточным, и дал поручение министерству подготовить заявку на дополнительное финансирование.

«Жду от вас предложений по увеличению объема средств, выделяемых на санитарно-курортное лечение работников бюджетной сферы, - сказал Виктор Кудряшов. - Несмотря на то, что бюджет несёт колоссальные потери в связи с пандемией, объем социальных расходов у нас существенно вырос. Данное направление расходов я тоже считаю социальным и крайне важным».

Алексей Гусев и Дмитрий Колесников сообщили о том, как задачу организации санаторно-курортного отдыха работников решают промышленные предприятия региона. Лидерами здесь являются «КуйбышевАзот», РКЦ «Прогресс», «Новокуйбышевский НПЗ». Предприятия выделяют на эти цели значительные средства. Однако некоторые компании, в связи с пандемией, ограничениями в работе санаториев, уменьшили объемы финансирования этой статьи.

Виктор Кудряшов обратился к Союзу работодателей призывать и руководителей предприятий увеличивать объем финансирования на отдых своих сотрудников. Тем более, что по словам первого вице-губернатора, ситуация в экономике региона сегодня стабилизируется.

«Мы видим это по экономическим показателям. Буквально с начала июня существенно изменился индекс промышленного производства, от месяца к месяцу мы приближаемся к докризисным значениям. Отдельные отрасли, в том числе машиностроение, которое весной демонстрировало рекордное падение объемов производства, осенью показало такой же рекордный рост. На других предприятиях ситуация также постепенно восстанавливается, и мы очень надеемся что это будет устойчивым трендом по крайней мере последние два три месяца», - заметил Виктор Кудряшов.

«Сегодня для работодателей есть очень серьезный стимул увеличивать финансирование на обеспечение отдыха и лечения сотрудников: с начала текущего года расходы такого рода уже не нужно финансировать за счёт чистой прибыли предприятий, а можно включать в расходы для целей налогообложения», - добавил председатель областного Правительства.

В ходе заседания члены комиссии утвердили план работы на будущий, 2021 год.

В завершение встречи Виктор Кудряшов отметил, что высоко оценивает результаты работы комиссии в уходящем году. «В этот непростой период именно тесное взаимодействие позволяет нам соблюдать обязательства, которые мы взяли перед своими сотрудниками», - отметил он, передает пресс-служба облправительства.