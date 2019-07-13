У жителя Сергиевского района нашли почти 3,5 кг конопли

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В Cергиевском районе вступил в силу приговор в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств.В ходе обыска, проведенного в доме подозреваемого, полицейскими были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с веществом растительного происхождения в виде сухих измельченных листьев, стеблей, и зерен серо-коричневого цвета. Эксперты установили, что изъятое растительное вещество - каннабис (марихуана) общей массой 3410,00 гр.Мужчина был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело.Сергиевским районным судом злоумышленник был признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считается условным с испытательным сроком 3 года, сообщает облМВД.