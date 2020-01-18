В Самаре снесли рынок на пересечении XXII Партсъезда и Физкультурной

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В областной столице сровняли с землей еще один рынок. Однако после зачистки перекрестка Физкультурной и XXII Партсъезда от киосков оставалось много мусора и щепок. Теперь территорию полностью освободили. Самарский блогер прогулялся по окрестностям бывших торговых рядов и запечатлел изменения на фото.— Участок не узнать! Рынка и след простыл, — рассказал местный житель.Территорию на пересечении Физкультурной и XXII Партсъезда занимало ООО «Спарта». Решение о том, что бизнесмены обязаны освободить участок, арбитражный суд вынес в конце октября 2019 года. Раньше у компании был договор аренды с властями. Но департамент решил его расторгнуть. Оспорить это решение у торговцев не получилось.Эта же компания владела рынком на перекрестке Авроры и Аэродромной. Сейчас торговые ряды здесь демонтировали. Снос киосков проходил со скандалом. Продавцы считают, что торговые ряды сровняли с землей незаконно и подали в суд на приставов и мэра Самары, пишет 63.ру.Фото: Евгений Щекин