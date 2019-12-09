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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самарской области появится еще одно колесо обозрения

9 декабря 2019 11:48
67
В Самарской области появится еще одно колесо обозрения
Объявлены торги на установку аттракциона в городе Отрадный.

В Отрадном колесо обозрения появится в местном парке культуры и отдыха. За него собираются заплатить около 36,6 млн рублей.

Аттракцион появится в парке в 2020 году.

Его высота составит 37 метров. На колесе будет 16 остекленных кабин с обогревом, каждая - на шесть человек.

Время одного оборота - от 5 до 15 минут. Возможная температура окружающего воздуха для эксплуатации - от -20 до +45 градусов, пишет Самру.ру.

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Комментарии


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