В поселке Мехзавод открыли клиентский центр по всем услугам, связанным с  газификацией

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В едином клиентском центре по адресу п. Мехзавод, 1 квартал, д. 40 предоставляются все услуги, связанные с газификацией. Абонент может заключить договор на поставку газа, подать заявку на опломбировку счетчика, получить справку о состоянии лицевого счета и об отсутствии задолженности, произвести перерасчет, а также подать документы на первичную газификацию, заявки на проведение изыскательных работ, разработку проектной документации и схем газоснабжения, оформить договор на подключение, на техническое обслуживание ВДГО, на установку и замену газового оборудования, а также приобрести газовое оборудование.

Расположение офиса удобно для обслуживания абонентов Красноглинского района Самары, Волжского района Самарской области, микрорайона «Крутые Ключи». Жители Кировского района здесь также могут получить все услуги по газификации. Современный и комфортный офис оборудован системой электронной очереди и мягкими зонами ожидания, для клиентов с детьми есть детский уголок.

«Улучшение клиентского сервиса - одна из важнейших задач для нас. Обслуживание по принципу «единого окна» позволяет оптимизировать взаимодействие с потребителями. В едином клиентском центре работают специалисты сразу двух компаний – газораспределительной и поставляющей газ, что позволяет клиенту решить в одном месте все вопросы», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.

Полный комплекс услуг по газоснабжению уже предоставляется абонентам в Жигулевске (ул. Никитинская, д. 1). Клиентский центр в микрорайоне «Южный город» г. Самары в ближайшее время также начнет работать по принципу «единого окна».