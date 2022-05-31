У жителя Самары конфисковали личный автомобиль за долги за тепловую энергию 

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Судебные приставы при участии представителей АО «ЭнергосбыТ Плюс» конфисковали автомобиль GRЕАТ WАLL у жителя Промышленного района Самары. Причиной стал накопленный долг за тепло в размере около 100 тысяч рублей.

Клиент «ЭнергосбыТ Плюс» принципиально не оплачивал коммунальные платежи. Теплоэнергетики и судебные приставы неоднократно предупреждали гражданина о риске серьезных последствий, но все обращения он проигнорировал. Теперь у злостного неплательщика есть 5 дней на полное погашение задолженности перед энергетиками, иначе автомобиль будет выставлен на торги.

«Энергокомпания предоставляет всем своим клиентам удобные варианты погашения имеющейся задолженности. Например, сегодня подходит к завершению традиционная акция «Весна – тают пени!» Ее участники получают возможность урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком услуг теплоснабжения без уплаты пени. Мы призываем своих клиентов, имеющих просроченную задолженность за тепло, выполнить условия акции, дабы исключить неприятные последствия», - руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Для оплаты услуг энергокомпании можно воспользоваться дистанционными сервисами. Сделать это можно на сайте компании или в Личном кабинете клиента.

Фото из открытых источников