РЭО предложил обязать водителей мусоровозов фотографировать контейнерные площадки

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Водителей мусоровозов обяжут фотографировать контейнерные площадки после того, как они забрали с нее отходы. С таким предложением выступил Российский экологический оператор (РЭО) на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), официальный документ с этой инициативой ранее ушел в Минприроды.

На практике водителям нужно будет скачать специальное приложение «Водитель ТКО», с помощью которого они будут отправлять фотоматериалы в информационную государственную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

В Министерстве природы «Известиям» сказали, что РЭО доработал ФГИС УТКО в части отображения фотографий по сбору ТКО с мест их накопления по поручению правительства.

«Для этого региональным операторам предоставили мобильное приложение «Водитель ТКО», которое позволяет автоматически загружать в систему фотографии контейнеров до и после их опустошения. Таким образом, появилась возможность в режиме реального времени наблюдать систематичность вывоза отходов и качество уборки контейнерных площадок», — добавили в ведомстве.