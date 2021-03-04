17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России

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«Российские коммунальные системы» 17 марта с 11:00 до 12:30 по московскому времени будут принимать звонки от абонентов по всей России на тему водоснабжения и водоотведения в рамках «Горячей линии о холодной воде».

Чтобы задать вопрос о начислениях, сообщить о проблеме или поделиться обратной связью о работе водоканала, абоненты во время проведения линии могут позвонить на бесплатный федеральный номер 8-800-250-82-34 или заранее прислать свой вопрос на электронный адрес hotline@roscomsys.ru, а также отправить сообщение в WhatsApp или Telegram на номер +7-985-570-19-79. Кроме того вопрос можно изложить на листе бумаги и передать операционисту в клиентском офисе.

Горячую линию в режиме реального времени будет вести коммерческий директор РКС Светлана Логинова. Ответы на вопросы будут опубликованы на сайте РКС в разделе «Клиентский сервис» www.roscomsys.ru/about/service и на сайтах водоканалов.

«Первая горячая линия этого года обещает быть по-настоящему жаркой», - говорит Светлана Логинова. – «Мы знаем, что у наших абонентов накопилось много вопросов, и в самое ближайшее время они смогут их задать».