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Жители села Летниково получают медпомощь в новом ФАПе

18 июня 2021 21:06
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Ранее в селе медицинский  пункт располагался в приспособленном помещении.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в селе Летниково Алексеевского района работает  новый фельдшерско-акушерский пункт. Ранее в селе медицинский  пункт располагался в приспособленном помещении.

Село находится на довольно значительном расстоянии от лечебных учреждений района. А до центральной районной больницы — почти 70 км. В селе проживает  более 400 человек.

Наталья Щавелева родилась и живет в селе Летниково. «Новый ФАП всем поднял настроение, — рассказала она. – Это удобно очень, здесь светло, уютно. Никуда ехать не надо,  тут все рядом и наша фельдшер Ольга Петровна всегда с нами, мы к ней привыкли и рады, что она работает  и принимает  нас в таких условиях. Она нас всю жизнь выручает, наблюдает за нами. Недавно мы с мужем записались сюда на прививки, пришли и  без проблем сделали».

Житель села Марина Сергеевна рассказала, что новый медпункт не идет ни в какое сравнение с прежним. «Здесь чисто, просторно, всем удобно: и нам, жителям, и фельдшеру, и нашему врачу, который из соседнего села приезжает и приглашает нас на прием. Также прививку здесь можно сделать, — отметила Марина Сергеевна.

Довольна новым местом работы и фельдшер Ольга Тишакова. Ольга Петровна оказывает помощь  населению села Летникова численностью около 450 человек.

«Вместе с доктором мы делаем профилактические прививки детям и взрослым, оказываем амбулаторную помощь, проводим диспансеризацию, под нашим наблюдением и школьники. Конечно, работать стало гораздо комфортнее, в новом здании все кабинеты отдельные, удобно всем», — пояснила Ольга Петровна.

«Оказание первичной медико-санитарной помощи — одно из самых важных направлений нацпроекта,  – подчеркнула  главный врач Нефтегорской ЦРБ  Наталья Мухортова. —  Благодаря нацпроекту в селе появилось очень комфортное здание и для жителей, и для медицинских работников».

 

 

Теги: село Летниково ФАП

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