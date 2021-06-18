Жители села Летниково получают медпомощь в новом ФАПе

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Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в селе Летниково Алексеевского района работает новый фельдшерско-акушерский пункт. Ранее в селе медицинский пункт располагался в приспособленном помещении.

Село находится на довольно значительном расстоянии от лечебных учреждений района. А до центральной районной больницы — почти 70 км. В селе проживает более 400 человек.

Наталья Щавелева родилась и живет в селе Летниково. «Новый ФАП всем поднял настроение, — рассказала она. – Это удобно очень, здесь светло, уютно. Никуда ехать не надо, тут все рядом и наша фельдшер Ольга Петровна всегда с нами, мы к ней привыкли и рады, что она работает и принимает нас в таких условиях. Она нас всю жизнь выручает, наблюдает за нами. Недавно мы с мужем записались сюда на прививки, пришли и без проблем сделали».

Житель села Марина Сергеевна рассказала, что новый медпункт не идет ни в какое сравнение с прежним. «Здесь чисто, просторно, всем удобно: и нам, жителям, и фельдшеру, и нашему врачу, который из соседнего села приезжает и приглашает нас на прием. Также прививку здесь можно сделать, — отметила Марина Сергеевна.

Довольна новым местом работы и фельдшер Ольга Тишакова. Ольга Петровна оказывает помощь населению села Летникова численностью около 450 человек.

«Вместе с доктором мы делаем профилактические прививки детям и взрослым, оказываем амбулаторную помощь, проводим диспансеризацию, под нашим наблюдением и школьники. Конечно, работать стало гораздо комфортнее, в новом здании все кабинеты отдельные, удобно всем», — пояснила Ольга Петровна.

«Оказание первичной медико-санитарной помощи — одно из самых важных направлений нацпроекта, – подчеркнула главный врач Нефтегорской ЦРБ Наталья Мухортова. — Благодаря нацпроекту в селе появилось очень комфортное здание и для жителей, и для медицинских работников».