Записаться на вакцинацию против COVID-19 можно онлайн

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В среду, 3 февраля в Самарскую область поступила новая партия вакцин от коронавирусной инфекции. Почти 29 тысяч инъекций «Гам-ковид-вак» в течение дня распределят по прививочным пунктам - всего их 137.

В первую очередь врачи прививают медицинских и социальных работников, лиц с хроническими заболеваниями, работников транспорта, энергетической отрасли, сотрудников правоохранительных и государственных контрольных органов, работников сферы услуг, а также служащих, учеников ссузов и вузов старше 18 лет.

Желающие могут подать заявку на вакцинацию в поликлинике по месту жительства, он-лайн через единую электронную регистратуру Самарской области https://er.mz63.ru/, а также на портале Госуслуг. Необходимо зайти на сайт, перейти в раздел «Вакцинация от COVID-19», затем нажать кнопку «Записаться на вакцинацию» и выбрать удобный пункт, дату и время.

«На данный момент изъявили желание вакцинироваться 9100 жителей региона, из них провакцинировано более 8500 человек», - отметил Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. – «На портале Госуслуг открыт раздел «Лист ожидания». Даже при отсутствии свободных доз жители могут записаться, и как только поступит препарат, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию».

Онлайн-запись на прививку от коронавируса заработала по всей России. Заявку можно отправить из любой точки страны. Сервис работает в штатном режиме, однако в ряде регионов могут возникать проблемы с записью. В скором времени это исправят.

«Для регионов, своевременно выполнивших работы по настройке региональных систем в сфере здравоохранения, запись граждан на вакцинацию происходит в предоставленные медицинскими организациями доступные интервалы времени. В большинстве регионов запись на вакцинацию или запись в лист ожидания работают. В ряде проводится донастройка информационных систем. В ближайшее время жители этих регионов будут проинформированы о том, что услуга заработала», — отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов, передает пресс-служба облправительства.