За месяц более 36 тысяч жителей Самарской области привились от новой коронавирусной инфекции

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За месяц более 36 тысяч жителей Самарской области посетили прививочные пункты с целью вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В среднем сейчас ежедневно прививается около 1000 человек.



Как отмечают специалисты, необходимо повысить темпы вакцинации, чтобы восполнить коллективный иммунитет.



«Вакцинация — единственное эффективное средство профилактики новой коронавирусной инфекции. Если мы с вами забудем об этой мере, это приведёт к следующему: будет создаваться неиммунная прослойка, вирус получит благоприятные условия для своего воспроизводства. А значит, большое количество людей вновь столкнется с COVID-19. Избежать этого поможет только приверженность к прививкам. Это наша культура профилактики: каждый должен помнить, что и во взрослом возрасте ему необходимо вакцинироваться, чтобы защитить себя от последствий коварной инфекции», — рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова.



Как показывает анализ ведомства, средний возраст жителей, которые прошли вакцинацию за последний месяц, составляет 55 лет. При этом средний возраст мужчин, сделавших выбор в пользу здоровья, составляет 52 года, а женщин – 57 лет. Из всех привитых за последний месяц более 43 % жителей - старше 60 лет.

Специалисты напоминают, всем необходимо обновлять иммунитет к COVID-19 каждые 6 месяцев. В Самарской области работают 200 прививочных пунктов, в наличии вакцина «Спутник V».



«Мы на практике встречаемся с последствиями COVID-19. Могу рассказать на примере: у одного пациента после перенесённого COVID-19 внезапно появился ревматоидный артрит, который в течение года привёл его к инвалидности. Пациенту требуется замена тазобедреннного сустава. До этого он был абсолютно здоровым человеком. И коварство коронавируса и состоит в том, что его последствия могут быть непредсказуемыми и очень серьезными для здоровья», — отметила Елена Алексеевна.



По итогам углубленной диспансеризации 2022 года почти у 50 000 человек выявлены патологические изменения, связанные с перенесенной новой коронавирусной инфекцией. У пациентов отмечаются такие симптомы, как одышка, кашель, жалобы на боль в области груди, тахикардия и другие симптомы. Одно из наиболее опасных осложнений — тромбозы.

Фото: минздрав СО