Врач-кардиолог Самарского кардиодиспансера рассказала о причинах нарушений, связанных с недостаточным кровоснабжением мозга

Заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного клинического кардиологического диспансера им В. П. Полякова, врач-кардиолог Инна Скрипник:
"Хроническая ишемия головного мозга и инсульт — это серьезные нарушения, связанные с недостаточным кровоснабжением мозга. Они могут привести к повреждению нейронов и ухудшению когнитивных функций.
️Причины хронической ишемии головного мозга:
️Сосудистые заболевания: атеросклероз, гипертония, диабет.
️Сердечно-сосудистые заболевания: сердечная недостаточность, аритмии (фибрилляция предсердий).
️Образ жизни: курение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание.
️Возраст: с возрастом риск данного заболевания увеличивается.
️ Генетическая предрасположенность: наследственные факторы могут играть роль.
️Профилактика хронической ишемии головного мозга:
Здоровый образ жизни: правильное питание, регулярные физические нагрузки.
Контроль артериального давления и уровня сахара в крови.
Отказ от курения и потребления алкоголя.
Регулярные медицинские осмотры для раннего выявления заболеваний.
Управление стрессом и психоэмоциональное здоровье.
Ранняя диагностика и лечение заболеваний могут существенно снизить риск развития хронической ишемии и инсульта. Если есть подозрения на данные состояния, необходимо обратиться к врачу для консультации и обследования".
22 июля - Всемирный день мозга.