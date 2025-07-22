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Врач-кардиолог Самарского кардиодиспансера рассказала о причинах нарушений, связанных с недостаточным кровоснабжением мозга

22 июля 2025 15:36
208
Ранняя диагностика и лечение заболеваний могут существенно снизить риск развития хронической ишемии и инсульта.

Заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного клинического кардиологического диспансера им В. П. Полякова, врач-кардиолог Инна Скрипник:

"Хроническая ишемия головного мозга и инсульт — это серьезные нарушения, связанные с недостаточным кровоснабжением мозга. Они могут привести к повреждению нейронов и ухудшению когнитивных функций.

️Причины хронической ишемии головного мозга:
️Сосудистые заболевания: атеросклероз, гипертония, диабет.
️Сердечно-сосудистые заболевания: сердечная недостаточность, аритмии (фибрилляция предсердий).
️Образ жизни: курение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание.
️Возраст: с возрастом риск данного заболевания увеличивается.
️ Генетическая предрасположенность: наследственные факторы могут играть роль.

️Профилактика хронической ишемии головного мозга:
Здоровый образ жизни: правильное питание, регулярные физические нагрузки.
Контроль артериального давления и уровня сахара в крови.
Отказ от курения и потребления алкоголя.
Регулярные медицинские осмотры для раннего выявления заболеваний.
Управление стрессом и психоэмоциональное здоровье.

Ранняя диагностика и лечение заболеваний могут существенно снизить риск развития хронической ишемии и инсульта. Если есть подозрения на данные состояния, необходимо обратиться к врачу для консультации и обследования".

22 июля - Всемирный день мозга.

Теги: Медицина Самара

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