Врач-кардиолог Самарского кардиодиспансера рассказала о причинах нарушений, связанных с недостаточным кровоснабжением мозга

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Заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного клинического кардиологического диспансера им В. П. Полякова, врач-кардиолог Инна Скрипник:

"Хроническая ишемия головного мозга и инсульт — это серьезные нарушения, связанные с недостаточным кровоснабжением мозга. Они могут привести к повреждению нейронов и ухудшению когнитивных функций.

️Причины хронической ишемии головного мозга:

️Сосудистые заболевания: атеросклероз, гипертония, диабет.

️Сердечно-сосудистые заболевания: сердечная недостаточность, аритмии (фибрилляция предсердий).

️Образ жизни: курение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание.

️Возраст: с возрастом риск данного заболевания увеличивается.

️ Генетическая предрасположенность: наследственные факторы могут играть роль.

️Профилактика хронической ишемии головного мозга:

Здоровый образ жизни: правильное питание, регулярные физические нагрузки.

Контроль артериального давления и уровня сахара в крови.

Отказ от курения и потребления алкоголя.

Регулярные медицинские осмотры для раннего выявления заболеваний.

Управление стрессом и психоэмоциональное здоровье.

Ранняя диагностика и лечение заболеваний могут существенно снизить риск развития хронической ишемии и инсульта. Если есть подозрения на данные состояния, необходимо обратиться к врачу для консультации и обследования".

22 июля - Всемирный день мозга.