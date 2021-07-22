В поселке Рубежном продолжается возведение врачебной амбулатории

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В поселке Рубежном возводится врачебная амбулатория. На сегодняшний день завершается сборка металлокаркаса здания.

В этом году в рамках в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе будут возведены 19 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории.

На днях прошло выездное рабочее совещание представителей министерства здравоохранения Самарской области, городской больницы № 10, представителей администрации Самары и поставщика по вопросам подключения будущей врачебной амбулатории к инженерным сетям.

В настоящее время более 2000 жителей поселка Рубежное получают медицинскую помощь в поликлиническом отделении Самарской городской больницы №10, расположенном в приспособленном помещении. Площадь новой врачебной амбулатории составит 299,6 кв.м. В ней будут оборудованы кабинеты приема специалистов, физкабинет, прививочные и процедурные кабинеты, а также кабинеты функционального назначения.

«Строительные работы идут по графику, совместно со специалистами министерства контролируем процесс возведения амбулатории, — отметил главный врач больницы Дмитрий Лисица. — После сборки металлокаркаса здания строители приступят к закрытию теплового контура».