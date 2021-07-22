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В поселке Рубежном продолжается возведение врачебной амбулатории

22 июля 2021 22:08
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На сегодняшний день завершается сборка металлокаркаса здания. Площадь  новой врачебной амбулатории составит 299,6 кв.м.

В  поселке Рубежном  возводится  врачебная  амбулатория.  На сегодняшний день завершается сборка металлокаркаса здания.

В этом году в рамках в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе будут возведены 19 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории.

На днях прошло выездное рабочее совещание представителей министерства здравоохранения Самарской области,  городской больницы      № 10, представителей администрации Самары и поставщика  по вопросам  подключения будущей врачебной амбулатории  к инженерным сетям.

В настоящее время более 2000 жителей поселка Рубежное получают медицинскую помощь в поликлиническом отделении Самарской городской больницы №10, расположенном в приспособленном помещении.  Площадь  новой врачебной амбулатории составит 299,6 кв.м. В ней  будут оборудованы кабинеты приема специалистов, физкабинет, прививочные и процедурные кабинеты, а также кабинеты функционального назначения.

«Строительные работы идут по графику, совместно со специалистами министерства контролируем процесс возведения амбулатории, — отметил главный врач больницы Дмитрий Лисица. — После сборки металлокаркаса здания строители приступят к закрытию теплового контура».

Теги: врачебная амбулатория Рубежное строительство

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На сегодняшний день завершается сборка металлокаркаса здания. Площадь  новой врачебной амбулатории составит 299,6 кв.м.
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В поселке Рубежном продолжается возведение врачебной амбулатории
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