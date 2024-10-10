В Самарской области значительно выросло количество пациентов с диагнозом COVID-19

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В 63-м регионе значительно выросло количество пациентов с диагнозом COVID-19. Самарская область опередила даже Санкт-Петербург по числу новых заболевших: у нас за неделю зарегистрировали 3034 случая «короны».

Для сравнения, в северной столице за этот же период выявили 1946 новых инфицированных. В Москве — 5079 больных за неделю. Самарская область — на втором месте по стране после Москвы по числу больных ковидом.

— За неделю с 30 сентября по 6 октября в Самарской области госпитализировано 86 человек, выздоровели от ковида 3154 человека, выявлено 3034 новых зараженных, умер 1 человек, — сообщается на сайте Объясняем.рф.

По числу новых зараженных COVID-19 Самарская область лидирует среди других регионов Приволжского федерального округа.

Заболеваемость коронавирусом в России растет с каждым днем. Болеющие жалуются на самые разные симптомы: от привычной потери обоняния до высокой температуры и лихорадки. Связано это и с началом эпидсезона, и с появлением новых вариантов ковида — вирус в последнее время мутирует бешеными темпами. Не успели мы переболеть штаммами из группы FLiRT, как в Россию пришла новая разновидность коронавируса — XEC. По словам врачей, он обходит иммунитет, поэтому более заразен, нежели его предшественники, пишет 63.ру.