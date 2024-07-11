В Самарской области пациентам проводят нагрузочные тесты для своевременной диагностики заболеваний сердца

175

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в учреждения первичного звена здравоохранения в этом году поставлены 8 новых стресс-систем для выявления сердечно-сосудистых заболеваний. На новом оборудовании проходят исследования и жители Сергиевского района.



С момента ввода в эксплуатацию проведено уже около 50 исследований. Нагрузочный тест применяется для выявления признаков ишемической болезни сердца и позволяет предотвратить инфаркт миокарда.



«Такой метод диагностики как стресс-тест востребован всегда. Данное исследование проводится пациентам для постановки диагноза, а также перед проведением операций, связанных с заболеваниями сердца», – отметил главный врач Сергиевской больницы Сергей Бородулин.



Регулярные профилактические осмотры и диспансеризация позволяют выявлять заболевания сердечно-сосудистой системы на ранней стадии и своевременно пройти лечение для предотвращения сосудистых катастроф.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники, более 400 единиц из которых уже поставлены.

Фото: минздрав СО