В новых условиях будут получать медпомощь жители поселка Преображенка Волжского района

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В новых условиях будут получать медпомощь жители поселка Преображенка — более 400 детей и взрослых. Модульное здание, где разместится новый фельдшерско-акушерский пункт, уже возведено. Завершается внутренняя отделка, впереди — подключение инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории.



Оказывать помощь здесь продолжит фельдшер Анастасия Иванова.



«В ФАПе будет просторно и светло. Предусмотрены процедурный кабинет, совмещенный с прививочным, зона ожидания и отдельный кабинет для приема, — рассказала фельдшер. — Жители у нас очень ответственные: активно проходят диспансеризацию и вакцинацию. С нетерпением ожидают, когда прием начнется в новом здании».



Подразделение будет оснащено современной медтехникой и компьютерным оборудованием, укладками для оказания неотложной и экстренной помощи.



«Современный ФАП – центр сельской инфраструктуры. Это место, где можно пройти профилактический осмотр, сделать инъекцию, проконсультироваться, получить направление к узкому специалисту. Надеемся, c открытием нового здания сельчане по достоинству оценят доступность и качество помощи», — отметил главный врач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко.



Также благодаря нацпроекту новый модульный фельдшерско-акушерский пункт возведен в селе Домашкины Вершины Волжского района. Ранее новые объекты здравоохранения появились в поселках Тридцатый, Новоберезовский, Николаевка и Власть труда.

Фото: минздрав СО