Районы Самарской области с новыми случаями коронавирусной инфекции

5 июня в регионе подтверждены 73 случая новой коронавирусной инфекции:
- 30 в г. Самара
- 10 в г. Тольятти
- 9 в Волжском районе
- 6 в г. Сызрань
- 5 в Красноярском районе
- 4 в г. Кинель
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Октябрьск
69 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 4 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65135 случаев коронавируса.
Скончались 2012 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 73, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания;
женщины 69, 74 лет, мужчины 62, 73, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 70 лет, женщина 64 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 74 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;
женщина 74 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями пищеварительной системы
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 63,01, по стране - 84,55.
Коэффициент летальности в области - 3,09, в стране - 2,41.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8078, нарастающим итогом 2625800.