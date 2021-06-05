Районы Самарской области с новыми случаями коронавирусной инфекции

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5 июня в регионе подтверждены 73 случая новой коронавирусной инфекции:

- 30 в г. Самара

- 10 в г. Тольятти

- 9 в Волжском районе

- 6 в г. Сызрань

- 5 в Красноярском районе

- 4 в г. Кинель

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Октябрьск

69 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 4 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65135 случаев коронавируса.



Скончались 2012 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 73, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания;

женщины 69, 74 лет, мужчины 62, 73, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 70 лет, женщина 64 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 74 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;

женщина 74 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями пищеварительной системы

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Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 63,01, по стране - 84,55.

​​Коэффициент летальности в области - 3,09, в стране - 2,41.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8078, нарастающим итогом 2625800.