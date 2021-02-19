Новый COVID-госпиталь в Самаре планирует начать прием пациентов летом 2021 года

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На территории СОКБ имени Середавина в Самаре возводят модульное здание нового госпиталя для пациентов с коронавирусом. Уже летом этого года там планируют начать принимать пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.



Планируется, что госпиталь будет одноэтажным. Его появление разгрузит основное здание больницы. Внутри будет размещено приемно-диагностическое отделение с кабинетами КТ, ЭКГ, УЗИ и лаборатория, реанимационное отделение и палаты на 60 коек. В корпусе бдут осматривать пациентов, проводить исследования.



Подобный модульный корпус также строится сейчас при Тольяттинской городской клинической больнице №5, где в том числе расположен крупный ковидный госпиталь, передает пресс-служба оперштаба СО.

Фото: пресс-служба оперштаба СО