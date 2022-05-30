Кардиориски: нарушения выявлены у 47% прошедших обследование в Самарской области

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Медицинская компания «Инвитро» провела масштабное исследование обезличенных результатов анализов пациентов на нарушение жирового обмена и риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

По итогам исследования выяснилось, что количество пациентов «Инвитро» из Приволжья, которые сделали липидограмму в 2021 году, увеличилось на 30% по сравнению с 2020 годом. В среднем по всем регионам ПФО кардиориски выявлены у 45,2% прошедших исследование.

В частности, в Самарской области количество обращений возросло на 27,8%. В среднем по пяти базовым анализам, кардиориски выявлены у 45,9% мужчин и 46,8% женщин, прошедших скрининг в медицинских офисах «Инвитро».

Отметим, что чаще всего встречаются отклонения от нормы в показателях общего холестерина и ЛПНП, отражающего содержание «плохого холестерина» – в среднем у 65% женщин и 54,6 % мужчин. Кроме того, среди пациентов мужского пола чаще выявляются показатели вне нормы по тестам на триглицериды, отвечающим за липидный метаболизм и на уровень ЛПВП, отражающего содержание «хорошего холестерина».

Для статистики использовались результаты базового липидного профиля (ОБС54).

В ходе исследования были рассмотрены результаты более 85 000 пациентов за 2020–2021 год в возрасте от 14 до 65+ лет, как мужчин, так и женщин. География исследования – все регионы и города ПФО, в которых представлены медицинские офисы сети.

Комментирует врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева:

В начале пандемии в 2020 году многим было не до профилактических обследований, так как всё внимание было направлено на пандемию коронавируса. Это один из факторов, который повлиял на рост спроса на липидограмму в 2021 году.

Сердечно-сосудистые заболевания заметно «помолодели» и этому безусловно поспособствовала пандемия коронавируса. На моей практике все чаще на прием стали приходить молодые пациенты 30-40 лет с повышенным артериальным давлением, уровнем холестерина, сахара и избыточным весом. Все эти факторы риска можно корректировать, чтобы не допустить развития сердечно-сосудистых катастроф – инсультов и инфарктов.

При анализе данных липидного профиля отмечено увеличение числа пациентов с повышенным уровнем «плохого холестерина» – основной фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Пациентам, имеющим в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, важно находиться под наблюдением врача, своевременно корректировать лечение и контролировать показатели липидного профиля, сдавая анализы каждые три месяца. Но ни в коем случае нельзя проходить лабораторное обследование сразу после перенесенной болезни, так как организму необходимо до трех недель на полное восстановление, а иначе – есть риск получить результаты анализов с погрешностью.

Питание, образ жизни, настроение, хороший сон также влияют на наше самочувствие. Сейчас многие так и остались работать в удаленном режиме, а длительная самоизоляция не лучшим образом сказалась на активности населения и ментальном здоровье. Поэтому рекомендую пациентам с избыточным весом есть до 18-19 часов или подобрать подходящую индивидуальную диету, увеличить употребление в пищу рыбы жирных пород – скумбрия, лосось, форель и овощей, круп. В случае нарушений сна, по назначению лечащего врача требуется курсовой прием нормализующих его препаратов. Регулярная физическая нагрузка поможет пациентам быть в тонусе и зарядит позитивным настроением. В теплое время года возможности физической активности разнообразны и достаточно проводить упражнения 3 раза в неделю по 30-40 минут. Безусловно, физическая нагрузка должна быть посильной, не чрезмерной, а интенсивность её может постепенно возрастать. Главное, чтобы во время упражнений не было одышки, слабости, боли, а человек чувствовал себя комфортно.