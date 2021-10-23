Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

23 октября в регионе подтверждено 997 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 393 в г. Самара
- 182 в г. Тольятти
- 43 в г. Новокуйбышевск
- 30 в г. Отрадный
- 29 в г. Кинель
- 26 в Нефтегорском районе
- 25 в г. Сызрань
- 19 в Ставропольском районе
- 17 в Кинель-Черкасском районе
- 18 в Сергиевском районе
- 14 в Приволжском районе
- 14 в г. Чапаевск
- 14 в г. Похвистнево
- 11 в Большеглушицком районе
- 11 в Кинельском районе
- 13 в Волжском районе
- 10 в Похвистневском районе
- 10 в Богатовском районе
- 9 в Клявлинском районе
- 9 в Пестравском районе
- 9 в Красноармейском районе
- 9 в Кошкинском районе
- 9 в Борском районе
- 9 в г. Октябрьск
- 8 в Исаклинском районе
- 7 в Большчерниговском районе
- 7 в г. Жигулевск
- 6 в Алексеевском районе
- 6 в Хворостянском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 5 в Ч-Вершинском районе
- 5 в Красноярском районе
- 5 в Елховском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 1 в Сызранском районе
981 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 122727 случаев коронавируса.
Скончались 4406 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 68, 74, 79 лет, мужчины 58, 59, 69, 70, 70, 79 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчина 64 лет;
женщины 64, 79 лет, мужчины 55, 58 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 33 года, страдавший заболеванием органов дыхания;
женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщина 89 лет,
мужчина 55 лет
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 137,99, по стране - 157,21.
Коэффициент летальности в области - 3,59, в стране - 2,8.
Фото: pixabay