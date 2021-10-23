Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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23 октября в регионе подтверждено 997 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 393 в г. Самара

- 182 в г. Тольятти

- 43 в г. Новокуйбышевск

- 30 в г. Отрадный

- 29 в г. Кинель

- 26 в Нефтегорском районе

- 25 в г. Сызрань

- 19 в Ставропольском районе

- 17 в Кинель-Черкасском районе

- 18 в Сергиевском районе

- 14 в Приволжском районе

- 14 в г. Чапаевск

- 14 в г. Похвистнево

- 11 в Большеглушицком районе

- 11 в Кинельском районе

- 13 в Волжском районе

- 10 в Похвистневском районе

- 10 в Богатовском районе

- 9 в Клявлинском районе

- 9 в Пестравском районе

- 9 в Красноармейском районе

- 9 в Кошкинском районе

- 9 в Борском районе

- 9 в г. Октябрьск

- 8 в Исаклинском районе

- 7 в Большчерниговском районе

- 7 в г. Жигулевск

- 6 в Алексеевском районе

- 6 в Хворостянском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 5 в Ч-Вершинском районе

- 5 в Красноярском районе

- 5 в Елховском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 1 в Сызранском районе

981 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 122727 случаев коронавируса.



Скончались 4406 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 68, 74, 79 лет, мужчины 58, 59, 69, 70, 70, 79 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчина 64 лет;

женщины 64, 79 лет, мужчины 55, 58 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 33 года, страдавший заболеванием органов дыхания;

женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщина 89 лет,

мужчина 55 лет

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 137,99, по стране - 157,21.

​​Коэффициент летальности в области - 3,59, в стране - 2,8.





Фото: pixabay