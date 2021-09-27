Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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27 сентября в регионе подтвержден 581 случай новой коронавирусной инфекции:



- 258 в г. Самара

- 83 в г. Тольятти

- 32 в г. Новокуйбышевск

- 21 в г. Кинель

- 21 в г. Отрадный

- 15 в г. Сызрань

- 13 в Волжском районе

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 10 в Нефтегорском районе

- 8 в Сергиевском районе

- 7 в г. Чапаевск

- 6 в Богатовском районе

- 6 в Борском районе

- 6 в Кинельском районе

- 6 в Красноармейском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в Клявлинском районе

- 5 в Кошкинском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Алексеевском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Пестравском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Сызранском районе



521 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 60 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 103451 случай коронавируса.

Скончались 3808 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 45, 61, 74 лет, женщины 71, 72, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 51, 68, 81, 85 лет, мужчины 68, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 40 лет;

мужчины 51, 85 лет, страдавшие заболеванием почек;

мужчина 32 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания, инфекционным заболеванием;

мужчина 58 лет, страдавший инфекционным заболеванием;

мужчина 67 лет, страдавший заболеванием пищеварительной системы;

мужчина 65 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы, онкологическим заболеванием;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 119,26, по стране - 140,19.

​​Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,75.

Фото: оперштаб СО