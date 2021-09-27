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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

27 сентября 2021 14:47
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В Самаре за сутки заболели 358 человек.

27 сентября в регионе подтвержден 581 случай новой коронавирусной инфекции:

- 258 в г. Самара
- 83 в г. Тольятти
- 32 в г. Новокуйбышевск
- 21 в г. Кинель
- 21 в г. Отрадный
- 15 в г. Сызрань
- 13 в Волжском районе
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 10 в Нефтегорском районе
- 8 в Сергиевском районе
- 7 в г. Чапаевск
- 6 в Богатовском районе
- 6 в Борском районе
- 6 в Кинельском районе
- 6 в Красноармейском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Клявлинском районе
- 5 в Кошкинском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Алексеевском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Пестравском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Сызранском районе

521 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 60 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 103451 случай коронавируса.
Скончались 3808 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 45, 61, 74 лет, женщины 71, 72, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 51, 68, 81, 85 лет, мужчины 68, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 40 лет;
мужчины 51, 85 лет, страдавшие заболеванием почек;
мужчина 32 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания, инфекционным заболеванием;
мужчина 58 лет, страдавший инфекционным заболеванием;
мужчина 67 лет, страдавший заболеванием пищеварительной системы;
мужчина 65 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы, онкологическим заболеванием;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 119,26, по стране - 140,19.
​​Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,75.

 

Фото:   оперштаб СО

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