Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

4 сентября в регионе подтверждено 452 случая новой коронавирусной инфекции:
- 196 в г. Самара
- 69 в г. Тольятти
- 18 в г. Новокуйбышевск
- 16 в г. Отрадный
- 16 в г. Сызрань
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в Волжском районе
- 11 в г. Чапаевск
- 10 в г. Кинель
- 6 в Приволжском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Нефтегорском районе
- 5 в Красноярском районе
- 5 в Богатовском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Хворостянском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в Пестравском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Сызранском районе
436 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 91990 случаев коронавируса.
Скончались 3314 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
женщины 69, 73, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 58 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;
мужчины 48, 52, 55, 61, 79, 83, 90 лет, женщины 72, 73, 74, 79, 80, 81, 85, 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 91 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 103,79, по стране - 127,68.
Коэффициент летальности в области - 3,6, в стране - 2,66.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10566, нарастающим итогом 3370637.