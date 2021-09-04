Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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4 сентября в регионе подтверждено 452 случая новой коронавирусной инфекции:



- 196 в г. Самара

- 69 в г. Тольятти

- 18 в г. Новокуйбышевск

- 16 в г. Отрадный

- 16 в г. Сызрань

- 12 в Кинель-Черкасском районе

- 12 в Волжском районе

- 11 в г. Чапаевск

- 10 в г. Кинель

- 6 в Приволжском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Нефтегорском районе

- 5 в Красноярском районе

- 5 в Богатовском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Хворостянском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в Пестравском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Кинельском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Сызранском районе



436 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 91990 случаев коронавируса.



Скончались 3314 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

женщины 69, 73, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 58 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;

мужчины 48, 52, 55, 61, 79, 83, 90 лет, женщины 72, 73, 74, 79, 80, 81, 85, 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 91 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 103,79, по стране - 127,68.

​​Коэффициент летальности в области - 3,6, в стране - 2,66.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10566, нарастающим итогом 3370637.