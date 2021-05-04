Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

4 мая в регионе подтверждено 139 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 62 в г. Самара
- 16 в г. Новокуйбышевск
- 10 в г. Тольятти
- 8 в г. Кинель
- 8 в г. Сызрань
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в Красноармейском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в г.о. Жигулевск
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шигонском районе
124 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 15 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62103 случая коронавируса.
Скончались 1542 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 80, 84 лет, женщина 44 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 53, 58, 70, 77 лет, мужчина 48 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;
женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 48,29, по стране - 76,39.
Коэффициент летальности в области - 2,48, в стране - 2,3.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4633, нарастающим итогом 2394158.