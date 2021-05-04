Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

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4 мая в регионе подтверждено 139 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 62 в г. Самара

- 16 в г. Новокуйбышевск

- 10 в г. Тольятти

- 8 в г. Кинель

- 8 в г. Сызрань

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в Красноармейском районе

- 3 в Кинельском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в г.о. Жигулевск

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шигонском районе

124 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 15 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62103 случая коронавируса.



Скончались 1542 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 80, 84 лет, женщина 44 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 53, 58, 70, 77 лет, мужчина 48 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;

женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 48,29, по стране - 76,39.

Коэффициент летальности в области - 2,48, в стране - 2,3.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4633, нарастающим итогом 2394158.