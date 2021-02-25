Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

25 февраля в регионе подтверждено 278 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 48 в г.Самара
- 100 в г.Тольятти
- 13 в г. Отрадный
- 13 в Волжском районе
- 11 в Красноярском районе
- 10 в г.Новокуйбышевск
- 9 в г. Чапаевск
- 9 в г. Сызрань
- 8 в Ставропольском районе
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в Большечерниговском районе
- 6 в Кошкинском районе
- 5 в Шигонском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в Похвистневском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Борском районе
- 1 в г. Кинель
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Нефтегорском районе
244 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 47 689 случаев коронавируса.
Скончались 906 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 91 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,37, по стране - 58,13.
Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране – 2,02.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6980, нарастающим итогом 1893487, передает пресс-служба оперштаба СО.
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