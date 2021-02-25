Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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25 февраля в регионе подтверждено 278 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 48 в г.Самара

- 100 в г.Тольятти

- 13 в г. Отрадный

- 13 в Волжском районе

- 11 в Красноярском районе

- 10 в г.Новокуйбышевск

- 9 в г. Чапаевск

- 9 в г. Сызрань

- 8 в Ставропольском районе

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в Большечерниговском районе

- 6 в Кошкинском районе

- 5 в Шигонском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в Похвистневском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Борском районе

- 1 в г. Кинель

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Нефтегорском районе



244 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 47 689 случаев коронавируса.



Скончались 906 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 91 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,37, по стране - 58,13.

Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране – 2,02.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6980, нарастающим итогом 1893487, передает пресс-служба оперштаба СО.