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Диетолог предупредила об опасности кетодиеты

12 июня 2022 13:05
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Диетолог предупредила об опасности кетодиеты

Следование кетодиете может быть опасно для здоровья. Об этом этом 11 июня заявила врач-диетолог, эндокринолог ЦКБ управления делами президента РФ Егана Королева «Москве 24».

По ее словам, изначально кетодиета была разработана для больных эпилепсией, однако со временем ее стали применять для похудения. Следование кетодиете может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и образованию камней в почках, добавила она.

Диетолог рассказала, что кетодиета — это диета с низким содержанием углеводов, но с высоким содержанием жиров. Таким образом, человек худеет из-за того, что резко убирает из рациона высококалорийные продукты, например, выпечку и сладкое, пишут "Известия" .

«Результаты исследований показали, что у 50% из этих людей на фоне кетодиеты вероятность инфаркта миокарда, инсульта, то есть сосудистых заболеваний, и риск смерти возрастает на 50%», — отметила врач.

Такие последствия связаны с тем, что жир, который потребляет человек, откладывается на стенках сосудов. Кроме того, Королева предупредила, что кетодиета противопоказана людям с болезнями мочевыводящей системы, так как она провоцирует образование камней в почках, отмечает «Газета.Ru».

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