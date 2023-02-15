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15 февраля — Международный день операционной медицинской сестры

15 февраля 2023 19:44
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Старшая операционная сестра педиатрического корпуса больницы Середавина рассказала об особой миссии представителей этой профессии.

15 февраля — Международный день операционной медицинской сестры. Поздравляем медицинских сестер и желаем крепкого здоровья и постоянного профессионального развития!

Сегодня старшая операционная сестра операционного блока педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Елена Леванова рассказала об особой миссии представителей этой профессии, своем первом оперативном вмешательстве и передала пожелания молодым коллегам:

 ️«Операционные сестры играют особую роль в деле спасения жизни и сохранения здоровья. От наших знаний, опыта, концентрации, такта и чуткости зависит слаженность работы операционной бригады, безопасность вмешательства, спокойствие пациента и его близких.

В 1996 году, когда я только трудоустроилась в областную больницу, первой операцией, в которой я участвовала, была трепанация черепа. Такого опыта у меня на тот момент не было, требовались смелость, высокая концентрация и сила воли.

Многим начинающим специалистам нелегко. Чтобы внести свой вклад в нашу профессию и получить тот невероятный опыт, который она открывает, необходимо прислушиваться к своим наставникам. Стараться получать от них как можно больше знаний, перенимать их навыки и мастерство.

В нашей работе крайне необходимы ответственность и отзывчивость. Важно отдавать душу, отдаваться работе целиком и, конечно, хорошо "чувствовать" своих коллег, помнить, что ты — часть слаженной командной работы».

 

Фото:   минздрав СО

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