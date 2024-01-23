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В Волжском районе со дна Волги подняли железобетонный дебаркадер

23 января 2024 20:11
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Оказавшееся под водой сооружение отрицательно сказалось на общем количестве водных ресурсов и в целом экологической обстановке.

Судебные приставы Волжского района обязали организацию освободить Волгу от затонувшего железобетонного дебаркадера. Оказавшееся под водой сооружение отрицательно сказалось на общем количестве водных ресурсов и в целом экологической обстановке, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.  

Затонувший  дебаркадер стал  причиной  загрязнения  акватории реки Решением суда собственника затонувшего объекта обязали освободить залив от сооружения. Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Волжского  района.  

Сотрудник Службы  ознакомил должника с процессуальными документами и порекомендовал не медлить с исполнением решения суда. Собственник дебаркадера проигнорировал срок для исполнения. Судебным приставом было вынесено постановление о взыскании с должника исполсбора в размере 50 тыс.руб. Помимо этого, ему вручили постановление о запрете по внесению изменений в ЕГРН, а также предупредили об уголовной ответственности.

Руководство не  пожелало усугублять  ситуацию и приступило к исполнению решения суда.
 

Фото:   пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

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