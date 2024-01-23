В Волжском районе со дна Волги подняли железобетонный дебаркадер

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Судебные приставы Волжского района обязали организацию освободить Волгу от затонувшего железобетонного дебаркадера. Оказавшееся под водой сооружение отрицательно сказалось на общем количестве водных ресурсов и в целом экологической обстановке, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.



Затонувший дебаркадер стал причиной загрязнения акватории реки Решением суда собственника затонувшего объекта обязали освободить залив от сооружения. Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Волжского района.



Сотрудник Службы ознакомил должника с процессуальными документами и порекомендовал не медлить с исполнением решения суда. Собственник дебаркадера проигнорировал срок для исполнения. Судебным приставом было вынесено постановление о взыскании с должника исполсбора в размере 50 тыс.руб. Помимо этого, ему вручили постановление о запрете по внесению изменений в ЕГРН, а также предупредили об уголовной ответственности.



Руководство не пожелало усугублять ситуацию и приступило к исполнению решения суда.



Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области