В Самарской области задержали наркокурьеров с крупной партией героина   

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В общей сложности злоумышленники совершили более 80 особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъято более 3,7 килограммов наркотиков.

В январе прошлого года сотрудникам УНК ГУ МВД Самарской области поступила оперативная информация о функционировании межрегионального этнического преступного сообщества, распространявшего героина через интернет в различных регионах Российской Федерации, в том числе на территории Самарской области. По версии правоохранителей, оно состояло из граждан ближнего зарубежья.

7 злоумышленников в возрасте от 24 до 35 лет в период с ноября 2019 по ноябрь 2020 года создали структурированное преступное сообщество с четким распределением ролей каждого участника, а деньги, полученные от незаконного сбыта героина, зачисляли на расчетные банковские счета, открытые ими как на свое имя, так и на имя третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности.

В общей сложности совершено более 80 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В состав преступного сообщества, помимо организаторов, входили еще 11 жителей Москвы, Московской и Самарской области в возрасте от 21 до 35 лет, которые фасовали и сбывали наркотики через тайники на территории Самарской области, а также Рязани, Москвы и Московской области.

Всего в рамках оперативных мероприятий полицейскими изъято более 3,7 килограмма героина, а также 690 тысяч рублей и 8 тысяч долларов США.

Все участники преступной организации задержаны на территории Самарской области, а также Москвы и Московской области сотрудниками Самарской полиции при содействии коллег из ГУНК МВД России при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром».

Возбуждены уголовные дела по статье «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». Судом в отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО