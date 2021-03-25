Я нашел ошибку
Главные новости:
Авиасообщение будет возобновлено на взаимной основе.
С 1 апреля Россия возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение ещё с шестью странами
Другим указом Путин освободил Лукьянова от обязанностей посла РФ в Латвии.
Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии
На форуме обсудили вопросы оперативного взаимодействия органов власти и общества, а также внедрения цифровых сервисов.
Дмитрий Азаров принял участие в форуме «Социальная политика в условиях современных вызовов»
В общей сложности злоумышленники совершили более 80 особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъято более 3,7 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали наркокурьеров с крупной партией героина   
Полковник полиции отметил, что обстановка на дорогах Самарской области вызывает тревогу.
Обращение начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрия Некрасова
Через Региональный портал государственных и муниципальных услуг теперь можно подать заявление в департамент охоты и рыболовства Самарской области.
В Самарской области совершенствуют систему получения государственных услуг в электронном виде
В первом этапе фестиваля приняли участие 7627 школьников.
В Самарской области завершился зимний фестиваль ГТО
Свои вопросы вы можете оставить в комментариях.
26 марта состоится прямой эфир с Эдуардом Латыповым
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.17
0.02
EUR 89.98
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев научат скрапбукингу
Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде
В Самарском техникуме кулинарного искусства проходили соревнования по «Выпечке осетинских пирогов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самарской области задержали наркокурьеров с крупной партией героина   

25 марта 2021 20:25
115
В общей сложности злоумышленники совершили более 80 особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъято более 3,7 килограммов наркотиков.

В общей сложности злоумышленники совершили более 80 особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъято более 3,7 килограммов наркотиков.

В январе прошлого года сотрудникам УНК ГУ МВД Самарской области поступила оперативная информация о функционировании межрегионального этнического преступного сообщества, распространявшего героина через интернет в различных регионах Российской Федерации, в том числе на территории Самарской области. По версии правоохранителей, оно состояло из граждан ближнего зарубежья.

7 злоумышленников в возрасте от 24 до 35 лет в период с ноября 2019 по ноябрь 2020 года создали структурированное преступное сообщество с четким распределением ролей каждого участника, а деньги, полученные от незаконного сбыта героина, зачисляли на расчетные банковские счета, открытые ими как на свое имя, так и на имя третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности.

В общей сложности совершено более 80 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В состав преступного сообщества, помимо организаторов, входили еще 11 жителей Москвы, Московской и Самарской области в возрасте от 21 до 35 лет, которые фасовали и сбывали наркотики через тайники на территории Самарской области, а также Рязани, Москвы и Московской области.

Всего в рамках оперативных мероприятий полицейскими изъято более 3,7 килограмма героина, а также 690 тысяч рублей и 8 тысяч долларов США.

Все участники преступной организации задержаны на территории Самарской области, а также Москвы и Московской области сотрудниками Самарской полиции при содействии коллег из ГУНК МВД России при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром».

Возбуждены уголовные дела по статье «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». Судом в отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
На форуме обсудили вопросы оперативного взаимодействия органов власти и общества, а также внедрения цифровых сервисов.
25 марта 2021  20:40
Дмитрий Азаров принял участие в форуме «Социальная политика в условиях современных вызовов»
Политика региона
103
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
25 марта 2021  13:14
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
305
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
25 марта 2021  13:11
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
Строительство
220
Дмитрий Азаров провёл заседание областной антинаркотической комиссии.
24 марта 2021  17:10
В губернии сократилось число наркозависимых
Политика региона
373
Губернатор поручил разработать меры поддержки для некоммерческих организаций, которые занимаются реабилитацией людей с наркозависимостью.
24 марта 2021  15:47
Дмитрий Азаров: «НКО играют огромную, а по некоторым направлениям – определяющую роль в жизни страны и общества»
Политика региона
800
Весь список