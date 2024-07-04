В Самаре правоохранители изъяли у родителей 3-летнего ребенка  с ранами пальцев руки и лица

159

3 июля 2024 года в больницу города Самары был доставлен 3-летний мальчик с ранами пальцев руки и лица, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Самары возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

По предварительным данным, соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые изъяли ребенка у родителей и передали бригаде скорой медицинской помощи, а также пресекли противоправные действия родителей потерпевшего.

В настоящее время ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь, угроза для его жизни отсутствует.

На место происшествия выехало руководство следственного управления, в настоящее время следователи - криминалисты осматривают квартиру, где произошло преступление, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении родителей ребенка, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.