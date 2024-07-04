В Самаре правоохранители изъяли у родителей 3-летнего ребенка  с ранами пальцев руки и лица

Я нашел ошибку
Главные новости:
Обсудили реализацию в регионе нацпроекта «Демография», изменения по обращению с ТКО, кадровые назначения.
Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
Будет сформирована межведомственная рабочая группа по организации мусорной реформы, в том числе в нее войдут представители прокуратуры Самарской области. 
На заседании облправительства обсудили реформу в сфере обращения с ТКО
К настоящему времени в Самаре работают 53 электронные панели.
По обращению горожан еще на нескольких остановках Самары установили электронные табло
Она  вновь будет доступна для самостоятельных тренировок жителями города.
Спортивная площадка в районе Ленинградского спуска самарской набережной получит новую жизнь
Для тушения пожара привлекалось 70 человек, 25 единиц техники.
Пожар в селе Ташелка Ставропольского района ликвидирован
ЦБ РФ не видит необходимости повышать лимит бесплатных переводов по СБП
ЦБ РФ не видит необходимости повышать лимит бесплатных переводов по СБП
Малышам до 3-х лет категорически не рекомендуется находиться на открытом солнце!
Врач-педиатр СамГМУ: о профилактике состояний у детей, связанных с летней жарой и солнечной активностью
Полицейские поблагодарили девушку за внимательное отношение и активную гражданскую позицию.
Сотрудница тольяттинского банка не дала мошенникам похитить 800 000 рублей у местной жительницы
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.95
-0.04
EUR 94.58
0.89
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея Рязанова ко Дню семьи, любви и верности
6 июля в Музее Модерна в Самаре пройдет бесплатная выставка проекта Volga Classic
Музей Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре правоохранители изъяли у родителей 3-летнего ребенка  с ранами пальцев руки и лица

4 июля 2024 17:15
159
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка.

3 июля 2024 года в больницу города Самары был доставлен 3-летний мальчик с ранами пальцев руки и лица, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Самары возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

По предварительным данным, соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые изъяли ребенка у родителей и передали бригаде скорой медицинской помощи, а также пресекли противоправные действия родителей потерпевшего.

В настоящее время ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь, угроза для его жизни отсутствует.

На место происшествия выехало руководство следственного управления, в настоящее время следователи - криминалисты осматривают квартиру, где произошло преступление, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении родителей ребенка, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Возбуждено уголовное дело.
24 июня 2024, 14:35
30-летняя самарчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело. Происшествия
684
Неизвестный в мессенджере сообщил, что зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета женщины.
10 июня 2024, 15:16
Преподаватель самарского вуза отдала мошенникам 1 500 000 рублей
Неизвестный в мессенджере сообщил, что зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета женщины. Происшествия
1126
Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».
30 мая 2024, 19:23
В Самаре сотрудники транспортной полиции пресекли факт взятки в крупном размере должностным лицом
Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Закон
2330
В центре внимания
Будет сформирована межведомственная рабочая группа по организации мусорной реформы, в том числе в нее войдут представители прокуратуры Самарской области. 
4 июля 2024  19:36
На заседании облправительства обсудили реформу в сфере обращения с ТКО
125
главы внутригородских районов Самары проводят встречи с жителями по отработке сообщений в социальных сетях
4 июля 2024  13:35
Главы внутригородских районов Самары проводят встречи с жителями по отработке сообщений в социальных сетях
503
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
4 июля 2024  11:49
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
232
В Самарской области будет создан новый фонд «Служение людям». Это будет фонд для помощи не только участникам СВО и их семьям, но и жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
3 июля 2024  22:27
Глава региона Вячеслав Федорищев обсудил с ветеранами СВО меры дополнительной поддержки
458
Аграрии региона смогли получить консультации по агрономии, финансам, землеустройству и экспорту.
3 июля 2024  14:33
Самарские аграрии поделились лучшими разработками: в регионе прошел крупный сельхозфорум
579
Весь список