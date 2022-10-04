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Сотрудники полиции региона задержали подозреваемого в покушении на дачу взятки

4 октября 2022 14:23
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Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения и доложил руководителю о противоправном предложении мужчины.

По данным сотрудников полиции, незаконное денежное вознаграждение предназначалось за прекращение проверки по факту оставления места ДТП жителем села Августовка.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Нефтегорский»  задержали подозреваемого в покушении на дачу взятки полицейскому.

Слесарь ремонтник одного из ООО попытался передать должностному лицу ОДПС ГИБДД МО МВД России «Нефтегорский» 15 тысяч рублей за прекращение проверки по факту оставления места ДТП, повлекшего материальный ущерб.

Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения и доложил руководителю о противоправном предложении мужчины.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, в отношении нарушителя ПДД РФ инспекторами ДПС собран административный материал, предусмотренный ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Судом мужчине назначено наказание в виде лишения управления транспортным средством сроком на 1 год.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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