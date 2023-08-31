Самарские таможенники задержали 20 тонн нелегальных товаров из Казахстана

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Мобильная группа Самарской таможни выявила почти 20 тонн товаров с признаками контрафакта и без обязательной маркировки в двух фурах, остановленных для проверки в Оренбургской области. Большегрузы следовали в Набережные Челны из Казахстана.

При осмотре товаров инспекторы обнаружили почти 20 000 курток, 2000 пар обуви без маркировки, а также носочные изделия с логотипом Adidas с признаками контрафакта. Таможенники направили запрос правообладателю товарного знака.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье "Производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых предусмотрены требования по маркировке", сообщает пресс-служба ФТС России.

Фото: пресс-служба ФТС России