Самарец, убивший прохожего у метро "Победа", предстанет перед судом

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Следственным отделом по Советскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

В ночь с 14 на 15 декабря 2023 года 35-летний житель Саратовской области, проходя около станции метро «Победа» вместе со своим знакомым, стал случайным свидетелем ссоры между мужчиной и женщиной, которая попросила о помощи. Житель соседней области вступился за указанную женщину и попытался вызвать ей такси, чтобы отправить домой. В это время ее попутчик нанес потерпевшему удар ножом и скрылся. Свидетели происшествия вызвали бригаду медиков однако, несмотря на реанимационные мероприятия, потерпевший скончался в машине скорой помощи, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Обвиняемый был заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО