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Осуждены трое бывших руководителей ГУ МВД СО по делу о взяточничестве

28 июня 2021 21:59
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Приговор в законную силу не вступил.

Бывший начальник управления по вопросам миграции Котов Дмитрий и двое бывших сотрудников внутренней службы ГУ МВД  Самарской области Москвитин Александр и Шаталов Максим признаны судом виновными в совершении коррупционных преступлений, сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Установлено, что в начале 2020 года Котов, действуя через посредников –  Шаталова и его заместителя Москвитина, пытался получить в качестве взятки 300 тысяч рублей за способствование пятерым иностранным гражданам в выдаче разрешения на временное проживание. Довести свой преступный умысел до конца они не смогли, так как один из посредников был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области в ходе проводимого оперативного эксперимента.

Также, 10 февраля 2020 года Шаталов получил через Москвитина, выступающего посредником, взятку в размере 100 тысяч рублей от одного из учредителей общества с ограниченной ответственностью. За указанную сумму начальник ФКУ должен был обеспечить заключение государственных контрактов между ФКУ и коммерческой организацией на сдачу лома и отходов черных и цветных металлов и об утилизации высвободившихся государственных регистрационных знаков, а также беспрепятственное исполнение указанных контрактов. Москвитин, в свою очередь, получил от Шаталова часть взятки в размере 30 тысяч рублей в качестве  вознаграждения за оказанные посреднические услуги.

Кроме того, в конце 2019 года Шаталов получил через посредника взятку, переданную ему директором ООО, в размере 400 тысяч рублей за заключение между ФКУ и ООО дополнительного соглашения к контракту на оказание услуг по уборке помещений и прилегающих территорий объектов недвижимого имущества ГУ МВД России по Самарской области. Цена указанного контракта должна была увеличиться, в связи с изменением объёма оказываемых услуг.

Приговором суда Котову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и штраф в доход государства в размере 3 миллионов рублей, Шаталову 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 3 миллионов рублей. Москвитину  назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 2 миллионов 100 тысяч рублей в доход государства. Так же, всем фигурантам запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор в законную силу не вступил.

Теги: взятки суд

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