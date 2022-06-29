Госдума ввела с 2023 года единый налоговый счет налогоплательщика

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Госдума приняла закон о введении с 1 января 2023 года единого налогового счета налогоплательщика, позволяющего уплачивать все налоги одним платежом, сообщает РИА Новости.

Документ направлен на упрощение порядка уплаты налогов и других обязательных платежей. Его реализация позволит создать налогоплательщикам более комфортные условия уплаты налогов, сократить время оформления расчетных документов, а также исключить наличие у них одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов.

В настоящее время плательщик заполняет большое количество платежных поручений. Вместо этого законом внедряется единый налоговый счет, открываемый каждому плательщику в Федеральном казначействе. Таким счетом смогут воспользоваться и физические, и юридические лица.

Закон избавит их от необходимости заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов, пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Все налоговые обязательства, по его словам, можно будет оплатить единым платежом, указав свой ИНН и сумму каждого налога.

Причем наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов фактически будет исключено. Если перечисленные на единый счет средства превысят общую сумму налогов, подлежащих уплате, их можно не только вернуть, но и зачесть в счет предстоящей уплаты налога или исполнения решений налоговых органов, а также в счет уплаты налогов другого лица по заявлению налогоплательщика.

Однако если налог за налогоплательщика уплатило другое лицо, то оно будет не вправе требовать возврата уплаченных средств. Помимо этого, уплата налога на профессиональных доход и сборов за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов будет возможна отдельно, то есть не в составе единого налогового платежа. Законом также уточняются основания взыскания задолженности в судебном порядке с организаций и индивидуальных предпринимателей.

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