Роскачество призвало не обсуждать чувствительные темы рядом с умными колонками

Желающим сохранять свою конфиденциальность стоит воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от умных устройств. Такой совет в беседе с ТАСС дал глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По его словам, полную приватность рядом с умной колонкой может гарантировать только физическое отключение микрофона.

"Чтобы сохранить свою конфиденциальность, лучше воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от умных устройств", – цитирует ТАСС представителя Роскачества.

Сергей Кузьменко пояснил, что принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения.

Кроме того, надо учитывать, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя.

"Включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты", – пояснил эксперт.

Кузьменко подчеркнул, что при выборе умной колонки ключевой критерий безопасности – это наличие кнопки отключения микрофона.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества, только ее использование является гарантией того, что прослушивание прекратится.

Кроме того, советует эксперт, полезно регулярно проверять разрешения, предоставленные всем устройствам умного дома.

В Роскачестве также советуют отключать микрофон в те моменты, когда колонка не используется. Этот же принцип специалисты советуют применять и к другим устройствам. Камеры на ноутбуках можно закрывать, например, специальными шторками.