14 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
Роскачество призвало не обсуждать чувствительные темы рядом с умными колонками

13 ноября 2025 11:49
125
Желающим сохранять свою конфиденциальность стоит воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от умных устройств. Такой совет в беседе с ТАСС дал глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По его словам, полную приватность рядом с умной колонкой может гарантировать только физическое отключение микрофона.

"Чтобы сохранить свою конфиденциальность, лучше воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от умных устройств", – цитирует ТАСС представителя Роскачества.

Сергей Кузьменко пояснил, что принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения.

Кроме того, надо учитывать, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя.

"Включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты", – пояснил эксперт.

Кузьменко подчеркнул, что при выборе умной колонки ключевой критерий безопасности – это наличие кнопки отключения микрофона.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества, только ее использование является гарантией того, что прослушивание прекратится.

Кроме того, советует эксперт, полезно регулярно проверять разрешения, предоставленные всем устройствам умного дома.

В Роскачестве также советуют отключать микрофон в те моменты, когда колонка не используется. Этот же принцип специалисты советуют применять и к другим устройствам. Камеры на ноутбуках можно закрывать, например, специальными шторками.

В центре внимания
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
189
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
497
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
478
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
523
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
463
