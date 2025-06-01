Госдума приняла более 50 законов для защиты прав и интересов детей с 2021 года

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Свыше 50 федеральных законов, направленных на защиту прав и интересов детей, были приняты с 2021 года, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Важно окружить каждого ребенка любовью. Оградить от опасностей. Помочь в самореализации, раскрытии способностей и талантов, достижении намеченных целей. Государственной думой с 2021 года принято свыше 50 федеральных законов, направленных на защиту прав и интересов детей, создание условий для их гармоничного развития и воспитания", - говорится в сообщении.

Володин также поздравил с Днем защиты детей, поблагодарив родителей, учителей и всех, кто участвует в воспитании детей.

Международный день защиты детей (International Day for Protection of Children) установлен 22 ноября 1949 г. на московском съезде Международной демократической федерацией женщин. Первоначально праздник отмечался в странах коммунистического блока (в 1950 г. проведен в 51 стране).День проводится для информирования общества о проблемах, с которыми сталкиваются дети, - нищета, голод, отсутствие доступа к здравоохранению и образованию и прочее, пишет ТАСС.