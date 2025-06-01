Я нашел ошибку
Главные новости:
В ХК «Лада» в Тольятти назначили нового тренера
В ХК «Лада» в Тольятти назначили нового тренера
Поверив аферистам, самарская пенсионерка лишилась более 3 млн рублей
Поверив аферистам, самарская пенсионерка лишилась более 3 млн рублей
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
31% самарцев мечтают о полете на Марс
31% самарцев мечтают о полете на Марс
В Самаре иностранцы прятались от полиции, притворившись мебелью
В Самаре иностранцы прятались от полиции, притворившись мебелью
Вильфанд: на 80% территории России температура в июне будет около нормы
Вильфанд: на 80% территории России температура в июне будет около нормы
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей
Госдума приняла более 50 законов для защиты прав и интересов детей с 2021 года
Госдума приняла более 50 законов для защиты прав и интересов детей с 2021 года
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.62
0.12
EUR 89.25
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает гостей 4 июня на "День морской свинки"!
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "День защиты детей"!
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные

Госдума приняла более 50 законов для защиты прав и интересов детей с 2021 года

1 июня 2025 10:59
118
Госдума приняла более 50 законов для защиты прав и интересов детей с 2021 года

Свыше 50 федеральных законов, направленных на защиту прав и интересов детей, были приняты с 2021 года, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Важно окружить каждого ребенка любовью. Оградить от опасностей. Помочь в самореализации, раскрытии способностей и талантов, достижении намеченных целей. Государственной думой с 2021 года принято свыше 50 федеральных законов, направленных на защиту прав и интересов детей, создание условий для их гармоничного развития и воспитания", - говорится в сообщении.

Володин также поздравил с Днем защиты детей, поблагодарив родителей, учителей и всех, кто участвует в воспитании детей.

Международный день защиты детей (International Day for Protection of Children) установлен 22 ноября 1949 г. на московском съезде Международной демократической федерацией женщин. Первоначально праздник отмечался в странах коммунистического блока (в 1950 г. проведен в 51 стране).День проводится для информирования общества о проблемах, с которыми сталкиваются дети, - нищета, голод, отсутствие доступа к здравоохранению и образованию и прочее, пишет ТАСС. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
1 июня 2025  12:14
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
81
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей
1 июня 2025  11:06
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей
133
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День защиты детей
1 июня 2025  10:44
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День защиты детей
143
Вячеслав Федорищев:
31 мая 2025  14:19
Вячеслав Федорищев: "Два кандидата на пост тренера "Крыльев" в финальной стадии согласования"
455
1 июня временно изменится схема движения транспорта в историческом центре Самары
31 мая 2025  14:11
1 июня временно изменится схема движения транспорта в историческом центре Самары
470
Весь список