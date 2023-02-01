Зеленая комета приблизится к Земле в среду, 1 февраля

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Зеленая комета C/2022 E3 (ZTF) приблизится к Земле в среду, 1 февраля. Лучше всего небесное тело будет видно в сибирских и уральских городах, сообщил «Известиям» сервис «Яндекс Погода».

Как выяснили аналитики, самая лучшая видимость ожидается в сибирских и уральских городах: Новосибирске, Омске, Барнауле, Иркутске, Томске, Кемерово и Новокузнецке. Это связано с ясной погодой без осадков.

Кроме того, наиболее оптимальные погодные условия для наблюдения за кометой прогнозируются на Дальнем Востоке — в Хабаровске и Владивостоке. Понаблюдать за интересным явлением также смогут жители Уфы и Набережных Челнов.

При этом менее благоприятные погодные условия в виде дождя и снега ожидаются в Москве и Санкт-Петербурге. Из-за этого небо в этих городах не будет хорошо просматриваться.

Как отметил руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин, обычно при приближении к Солнцу комета начинает таять, из-за чего формируется газовый хвост — именно его можно будет увидеть в сибирских и уральских городах.

«Особенно хорошо зеленая комета будет видна за городом в тех регионах, где ожидается безоблачная погода. Так, жителям некоторых российских городов очень повезет: они смогут увидеть не только небольшой след от кометы, но и зеленоватое свечение с хвостом», — сказал эксперт.

Накануне сотрудник Московского планетария, руководитель сектора астрономического образования Александр Перхняк рассказал, что москвичи смогут наблюдать за зеленой кометой перед рассветом 2 февраля. Эксперт уточнил, что лучше всего наблюдать за кометой вдали от города с помощью телескопа или бинокля. Значительной помехой может стать растущая Луна, из-за чего оптимальным временем для наблюдения кометы будут лишь предрассветные часы.

Комета C/2022 E3 (ZTF) была открыта 2 марта 2022 года. Максимальное сближение с Землей составит 42 млн км. Небесное тело имеет зеленую кому и желтоватый пылевой хвост. Ее период обращения по входящей траектории составляет около 50 тыс. лет. Ученые полагают, что после нынешнего прилета она будет навсегда выброшена за пределы Солнечной системы.

Фото: pxhere.com