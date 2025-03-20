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Экскурсионный сезон в Самаре откроется акцией «10 бесплатных экскурсий от «Город-курорт»

20 марта 2025 13:22
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Экскурсионный сезон в Самаре откроется акцией «10 бесплатных экскурсий от «Город-курорт»

26 марта 2025 года в 18.00 в Самаре состоится серия бесплатных экскурсий. В мероприятии могут принять участие все желающие.  Профессиональные экскурсоводы расскажут жителям о мифах, легендах и исторических фактах города, а также познакомят с разнообразием архитектуры Самары. Организатор акции - агентство нестандартных экскурсий по Самаре «Город-курорт», при информационной поддержке  министерства туризма Самарской области.

Акция «Города-курорта» стала уже традицией и символичным началом пешеходного экскурсионного сезона, который из-за аномально теплой погоды в этом году начался почти на месяц раньше. «Министерство туризма Самарской области всегда на связи с участниками туристической отрасли, и мы готовы поддерживать подобные инициативы», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

«В этом году нам исполняется 10 лет, и мы открываем пешеходный сезон традиционной акцией. Ежегодно с нами собирается более 300 человек, которые хотят узнать больше о любимой Самаре!», – рассказали организаторы акции.

Условия участия уточняйте у организатора.

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