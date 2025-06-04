Запущен Хаб для выбора и сравнения маршрутов на разных видах городского транспорта в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Баскетбольный клуб «Самара» приглашает на совместные тренировки
Баскетбольный клуб «Самара» приглашает на совместные тренировки
РЖД перейдет на российское программное обеспечение к 2030 году
РЖД перейдет на российское программное обеспечение к 2030 году
Почти 120 искусственных гнездовий для редких птиц будет построено в 2025 году
Почти 120 искусственных гнездовий для редких птиц будет построено в 2025 году
Самая длинная за 8 лет магнитная буря продолжалась 66 часов
Самая длинная за 8 лет магнитная буря продолжалась 66 часов
Клиенты билайн получат до 15% кешбэка с каждой покупки в «Пятёрочке» и «Перекрёстке»
Клиенты билайн получат до 15% кешбэка с каждой покупки в «Пятёрочке» и «Перекрёстке»
В Хворостянском районе 9-летняя девочка на электросамокате с 7-летним пассажиром попала в ДТП
В Хворостянском районе 9-летняя девочка на электросамокате с 7-летним пассажиром попала в ДТП
В Тольятти снесут стихийный рынок на улице Автостроителей
В Тольятти снесут стихийный рынок на улице Автостроителей
В самарской многоэтажке в аварию попал лифт с ребенком
В самарской многоэтажке в аварию попал лифт с ребенком
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.85
-0.28
EUR 89.93
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
4 июня в Самаре, в историческом парке "Россия - моя история" состоится открытие новой фотовыставки
«ЗИМ Галерея» и галерея «Виктория» представят в Самаре выставку «Им предстоял долгий путь»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Запущен Хаб для выбора и сравнения маршрутов на разных видах городского транспорта в Самаре

4 июня 2025 11:59
126
Запущен Хаб для выбора и сравнения маршрутов на разных видах городского транспорта в Самаре

В Яндекс Go заработал Хаб — новый раздел, который поможет быстро планировать и совершать поездки по городу разными способами. Теперь пользователи смогут в одном окне строить и сравнивать маршруты на разных видах транспорта, не переключаясь между вкладками и приложениями. А затем выбирать самый удобный, выгодный и комфортный вариант.

Хаб предлагает варианты маршрутов на всех видах общественного транспорта в городе, на такси, каршеринге и самокатах. Алгоритмы учитывают расстояние, время в пути, загруженность дорог, пересадки и стоимость проезда. Можно отфильтровать самые быстрые и выгодные маршруты или те, где меньше идти пешком. Выбрав подходящий вариант, пользователи сразу могут заказать в Хабе такси, взять каршеринг или арендовать самокат — всё в одном месте, без необходимости переходить в другие сервисы.

В дальнейшем Хаб начнет строить и мультимодальные маршруты, где будут сочетаться общественный транспорт и сервисы Яндекс Go. Например, появятся составные маршруты на метро и такси или на метро и самокате, а также удобная оплата таких поездок целиком прямо в приложении. Кроме того, до конца 2025 года в Яндекс Go появится возможность купить абонемент на проезд, пополнить физические транспортные карты и выпустить виртуальные.

По данным Яндекс Go за первый квартал 2025 года, 74% горожан за месяц используют как минимум два вида транспорта. Из них 54% выбирают три и более вида, а 34% — четыре и более видов транспорта. Лишь 22% населения используют только один вид транспорта.

 

 

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 4 июня в самаре перекрыли движение по части Дзержинского и Нагорной
04 июня 2025, 10:34
С 4 июня в Самаре перекрыли движение по части Дзержинского и Нагорной
Автомобилистам рекомендуется заблаговременно планировать свои маршруты следования, выбирая для объезда ближайшие улицы. Транспорт
238
1 июня временно изменится схема движения транспорта в историческом центре Самары
31 мая 2025, 14:11
1 июня временно изменится схема движения транспорта в историческом центре Самары
Ограничительная мера не распространяется на спецтранспорт полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны. Общество
784
агрегаторы такси могут стать "сервисами аренды машин с водителями"
27 мая 2025, 12:59
Агрегаторы такси могут стать "сервисами аренды машин с водителями"
В стране насчитывается около 2,5 миллиона водителей, занимающихся пассажирскими перевозками. В стране
544
В центре внимания
Самарская область вошла в ТОП-3 в рейтинге регионов по управлению финансами
4 июня 2025  10:10
Самарская область вошла в ТОП-3 в рейтинге регионов по управлению финансами
150
Губернатор анонсировал новые меры поддержки бизнеса.
3 июня 2025  20:40
Вячеслав Федорищев принял участие в региональном бизнес-форуме «Мой бизнес 63. Время роста», приуроченном к празднованию Дня российского предпринимательства
756
Команда Самарской области стала победителем конкурса видеоэссе «Мечты о будущем»
3 июня 2025  12:57
Команда Самарской области стала победителем конкурса видеоэссе «Мечты о будущем»
328
регистрация на форум «иВолга» продлена до 4 июня
3 июня 2025  12:52
Регистрация на форум «иВолга» продлена до 4 июня
340
В Самаре вручили 50 стипендий одаренным детям и талантливой молодежи
3 июня 2025  11:35
В Самаре вручили 50 стипендий одаренным детям и талантливой молодежи
344
Весь список