Возможно, скоро с дорог Самары пропадут два автобусных маршрута

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Администрация Самары и Департамент транспорта города решают вопрос об оптимизации общественного транспорта в областной столице. Возможно, скоро с дорог пропадут два автобусных маршрута: №7 и 65, передает sova.info.

Выяснилось, что на этих маршрутах отсутствует устойчивый пассажиропоток.



Помимо автобуса №7 (Безымянский рынок – Транзитная) и №65 (Центральный автовокзал – Кабельная) рассматривается вопрос объединения или корректировки маршрута №30 (Дом печати – Завод "Экран"). Возможно, его объединят с 65-м автобусом.



Администрация города хотела также решить проблему и с маршрутом №7, объединив его с автобусом №27, но получила многочисленные претензии от местных жителей.



Проект постановления о внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов на территории Самары был опубликован и уже прошёл оценку регулирования. Это означает, что скоро появится официальное постановление о внесении изменений в реестр маршрутов общественного транспорта.

Фото: pixabay