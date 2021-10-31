В Сочи оштрафовали водителя кустарного средства передвижения - дивана на колесах

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Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя кустарного средства передвижения, на котором он передвигался по улицам Сочи, сообщили в воскресенье ТАСС в городском управлении ГИБДД. Ранее в городе был замечен диван, переоборудованный в средство передвижения.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, самодельное средство передвижения было оборудовано двигателем внутреннего сгорания. При этом с двигателя, составных частей и механизмов была удалена маркировка. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

"В отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.6 Коап РФ ("Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах", - сообщил представитель ГИБДД.

За это нарушение предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей.

Транспортное средство передвижения изъято и помещено на охраняемую стоянку, добавили в инспекции.

Фото: скриншот видео