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В Самару привезли новые автобусы

3 сентября 2024 17:17
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В Самару привезли новые автобусы

Стали известны параметры новых автобусов, которые привезли в Самару. Особенности озвучили представители компании «СамараАвтоГаз».

— Вместимость новых машин — 92 пассажира. Брендированный подвижной состав внешне привлекателен и напичкан по последнему слову техники и евро стандарту. В нем есть все необходимое для комфортной поездки пассажиров и работы водителя. Кондиционер, пандус, USB-розетки, видеонаблюдение и камера заднего вида, зеркала с подогревом, места под инвалидную коляску, детскую коляску и собаку-поводыря. Кабина водителя оснащена вентилятором и экраном, на котором показывают выходы и выходы из салона. Она отделена от основной части автобуса перегородкой. Это позволит водителю не нервничать, когда ему в спину дышат пассажиры.

Известно, что 20 новых автобусов Самара получила на условиях лизинга. По словам представителей Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), городу достались LOTOS-105.

LOTOS-105 — российский полунизкопольный городской автобус большой вместимости. Его выпускают на заводе «РариТЭК» в Набережных Челнах с 2019 года. Имеет две двустворчатые двери. В зависимости от модели, число мест для сидения варьируется от 25 до 31. Максимальная же вместимость — от 72 до 92 пассажиров.

Пока что неизвестно, на какие именно маршруты выпустят эти автобусы. По словам представителей «СамараАвтоГаз» их планируют направить на самые протяженные и загруженные направления.

За последний год парк муниципального перевозчика пополняли несколько раз. Например, в конце лета 2023 года в Самару привезли 50 автобусов МАЗ, пишет 63.ру.

 

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