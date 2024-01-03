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В Самарской области из-за метели ограничено движение транспорта на федеральных трассах

3 января 2024 11:37
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В Самарской области из-за метели ограничено движение транспорта на федеральных трассах

Утром в среду, 3 января, в Самарской области ограничили проезд на нескольких участках федеральных трасс. Однако пока запрет касается не всех автомобилистов.

— По информации ФКУ «Поволжуправтодор», ввели временное ограничение для маршрутных транспортных средств на 8 участках федеральных трасс в 6 городских округах и 17 муниципальных районах. Ориентировочно ограничения будут действовать до 12:00 3 января, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

  • М-5 «Урал» с 861-го по 1195-й км (Сызрань, Жигулевск, Тольятти, Самара, Сызранский, Ставропольский, Волжский, Красноярский, Сергиевский, Исаклинский, Камышлинский районы);
  • М-5 «Урал» подъезд к Самаре с 0-го по 12-й км (Самара, Волжский, Красноярский районы);
  • М-5 «Урал» подъезд к Оренбургу с 29-го по 132-й км (Волжский, Кинельский, Нефтегорский, Алексеевский, Борский районы);
  • Р-241 подъезд к Самаре с 326-го по 400-й км (Елховский, Красноярский районы);
  • Р-229 с 0-го по 165-й км (Новокуйбышевск, Чапаевск, Красноярский, Кинельский, Волжский, Безенчукский, Красноармейский, Пестравский районы);
  • М-5 «Урал» подъезд к Ульяновску с 294-го по 328-й км (Сызранский район);
  • Р-228 с 17-го по 47-й км (Сызранский район);
  • А-300 Самара — граница с Республикой Казахстан с 23-го по 172-й км (Волжский, Большеглушицкий, Большечерниговский районы).

К слову, на А-300 ограничения ввели еще в ночь на 2 января. Утром список трасс расширился, пишет 63.ру.

Фото: горадминистрация

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