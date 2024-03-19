В Самарской области хотят сделать бесплатный проезд для детей из многодетных семей

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Реализацию проекта планируют начать с 10 апреля. Детей обеспечат специальными социальными картами. О новых мерах поддержки объявили на заседании в Самарской губдуме, пишет Сова.инфо.

Как сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева, из регионального бюджета многодетным семьям будут компенсировать половину расходов на жилье и коммунальные услуги. Детей до 6 лет обеспечат бесплатными лекарствами.



Также с 10 апреля планируется начать реализацию проекта по организации бесплатного проезда в общественном транспорте для детей из многодетных семей. Как подсчитали депутаты, таких социальных сезонок понадобится около 64 тысяч.



Решен вопрос о первоочередном приеме в детские сады и об организации бесплатного питания для школьников и студентов ссузов.



Кроме того, к 1 сентября ребятам из многодетных семей будет полагаться выплата на школьную одежду и спортивную форму. Ее размер - 11 тысяч рублей.



Депутаты отмечают, что предложения по корректировке регионального закона "О государственной поддержке граждан, имеющих детей" были разработаны по инициативе главы региона Дмитрия Азарова.