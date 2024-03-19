В Самарской области хотят сделать бесплатный проезд для детей из многодетных семей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В православный праздник в честь иконы Божией Матери «Державная» преосвященный Софроний, епископ Кинельский и Безенчукский совершил Божественную литургию в храме учреждения в поселке Спиридоновка.
ИК-26 УФСИН СО посетил Владыка Софроний
Подготовительные работы начаты заблаговременно.
В Самаре готовятся к проведению месячника по благоустройству города
В Самаре ремонт организован непрерывно, в две смены (дневную и ночную).
Аварийно-ямочный ремонт дорог в Самаре ведется круглосуточно
Жители Самары изготовили порядка 180 ростовых кукол. Участие в конкурсе приняли как отдельные авторы, так и целые коллективы.
Подведены итоги городского конкурса «Самарская Маслёна – гостья дорогая!»
АО «ФПК» предлагает пассажирам специальное постное меню в поездах дальнего следования на протяжении всего Великого Поста, с 18 марта по 4 мая включительно.
Пассажиры КбшЖД смогут попробовать блюда постного меню в поездах дальнего следования
Ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина расскажет, как они готовят учителей будущего.
«Добрые новости»: пройдет онлайн-лекторий на тему «Самарский Педагогический: Как мы готовим учителя будущего»
Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку нацпроекта «Производительность труда».
Нацпроект «Производительность труда» расширили на туристическую отрасль
В Самаре ночью -6, -8°С, днем +1, +3°С.
20 марта в Самарской области без осадков, до +5°С
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.98
0.11
EUR 100.24
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Дзига Вертов и «ЛЕФ»: дружба и вражда художников в 1920-е годы»
Центр занятости населения Тольятти приглашает соискателей работы на мероприятие с участием ООО «Тольяттикаучук»
Авторская экскурсия Вячеслава Вербового «Музыка жизни Эльдара Рязанова» приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области хотят сделать бесплатный проезд для детей из многодетных семей

19 марта 2024 13:27
184
В Самарской области хотят сделать бесплатный проезд для детей из многодетных семей
 

Реализацию проекта планируют начать с 10 апреля. Детей обеспечат специальными социальными картами. О новых мерах поддержки объявили на заседании в Самарской губдуме, пишет Сова.инфо.

Как сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева, из регионального бюджета многодетным семьям будут компенсировать половину расходов на жилье и коммунальные услуги. Детей до 6 лет обеспечат бесплатными лекарствами.

Также с 10 апреля планируется начать реализацию проекта по организации бесплатного проезда в общественном транспорте для детей из многодетных семей. Как подсчитали депутаты, таких социальных сезонок понадобится около 64 тысяч.

Решен вопрос о первоочередном приеме в детские сады и об организации бесплатного питания для школьников и студентов ссузов.

Кроме того, к 1 сентября ребятам из многодетных семей будет полагаться выплата на школьную одежду и спортивную форму. Ее размер - 11 тысяч рублей.

Депутаты отмечают, что предложения по корректировке регионального закона "О государственной поддержке граждан, имеющих детей" были разработаны по инициативе главы региона Дмитрия Азарова.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре стартовал сезон проката электросамокатов
19 марта 2024, 13:52
В Самаре стартовал сезон проката электросамокатов
На старте сезона аренда электросамокатов будет доступна в центре города.  Транспорт
180
Несмотря на снег и лужи, на улицах Самары появились первые самокаты
18 марта 2024, 13:53
Несмотря на снег и лужи, на улицах Самары появились первые самокаты
Жители города заметили их в нескольких локациях. Транспорт
549
В Самаре 17 марта перекроют дороги в центре города
15 марта 2024, 11:15
В Самаре 17 марта перекроют дороги в центре города
Данная ограничительная мера не будет распространяться на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Транспорт
593
В центре внимания
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
211
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
19 марта 2024  12:24
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
251
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
18 марта 2024  09:10
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
432
В Самаре отметили Масленицу: ФОТО
17 марта 2024  20:33
В Самаре отметили Масленицу: ФОТО
1264
На 15 часов воскресенья активность жителей Сызрани составила более 74%.
17 марта 2024  17:28
Сызранцы ответили на атаку НПЗ активностью на избирательных участках
694
Весь список