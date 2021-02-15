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В Самаре решили скорректировать маршрут автобуса № 75, который курсирует от автостанции "Аврора" до остановки "Аэропорт-2".

Отправной точкой автобуса власти хотят сделать остановку "Ул. Красных Коммунаров". Конечная останется прежней - "Аэропорт-2".

Об этом говорится в проекте постановления администрации Самары о внесении поправок в реестр муниципальных маршрутов.



В документе также указано, что после изменений автобусы № 75 будут проходить 14,66 км вместо 17,7 км, а количество транспорта сократят с 7 до 3 единиц, передает sova.info.

Фото: соцсети

